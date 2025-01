Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, tra via Pra’ e via Ungaretti nel ponente genovese. Qui un uomo è stato investito da una macchina mentre stava attraversando la strada, al momento non è chiaro se si trovasse o meno sulle strisce pedonali.

L’impatto con la vettura è stato molto violento e il pedone è stato sbalzato con forza sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 che sono giunti sul posto e hanno trasportato il ferito all’ospedale San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.