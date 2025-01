Genova – Sono già state riparate e sono tornate in funzione, pronte a dare il loro contributo al record italiano delle multe, le telecamere del semaforo “intelligente” di Marassi, danneggiate nei giorni scorsi.

La foto con le telecamere penzolanti dal palo – secondo alcuni per un “guasto” ma per altri un gesto dimostrativo contro la raffica di sanzioni – aveva scatenato un diluvio di commenti di automobilisti e motociclisti “diversamente addolorati” per quanto avvenuto ma ancor prima di poter capire se si fosse trattato di un guasto (improbabile) o del gesto di qualche “vendicatore”, i tecnici del Comune, scortati dalla polizia locale, sono saliti in quota con un cestello gru e hanno agganciato saldamente le telecamere al loro supporto e le hanno riaccese permettendo già dalla mattinata le prime sanzioni del 2025.

Un record decisamente poco invidiabile quello della Liguria – dove nel 2024 c’è stata una sanzione ogni due abitanti – e ancor meno per Genova che guida la classifica delle città con più contravvenzioni secondo i dati del Cnel sui servizi pubblici.