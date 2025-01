Arma di Taggia (Imperia) – Un’assemblea pubblica per fornire informazioni legali alle famiglie colpite dalle maxi bollette di conguaglio di Rivieracque e per decidere quando far partire un maxi ricorso collettivo.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 11 gennaio, alle 17,30, nel salone della parrocchia di via San Francesco 156.

Saranno presenti i proponenti del maxi ricorso e un avvocato che fornirà informazioni sulla situazione e sulle prossime mosse che si posso intraprendere per far fronte alla cascata di bollette dagli importi sino a 10mila euro che sono arrivate alle famiglie.

Bollette che sono arrivate e stanno arrivando a migliaia di utenti in tutta la provincia di Imperia e che rischiano di scatenare un contenzioso legale tra i più grandi mai avvenuti nella zona.

Secondo Rivieracqua, invece, le bollette vanno pagate entro i termini indicati e, al più, è possibile richiedere una rateizzazione in massimo sei rate. Condizioni che spingeranno i più ad un ricorso per chiedere che la Giustizia decida se i conguagli vanno pagati o meno e con quali condizioni.