Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della tarda mattinata odierna in corso Gastaldi, dove due pedoni sono stati travolti da un’auto dei carabinieri che avrebbe avuto le sirene accese.

L’impatto è stato violento e le due persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non in maniera grave. Entrambe sono state soccorse dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportate al vicino ospedale di San Martino in codice giallo, quello di media gravità.

Inoltre, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

La giornata odierna si era già aperta con un altro pedone investito mentre stava attraversando la strada. E’ accaduto in via Paolo Reti nel quartiere genovese di Sampierdarena e la donna travolta è stata trasportata al pronto soccorso.