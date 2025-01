Il vento sferza la Liguria dalla serata di ieri e sono numerosi gli interventi segnalati nella notte per alberi abbattuti, cartelloni strappati e situazioni di pericolo legate alle forti raffiche di vento.

I vigili del fuoco di Genova hanno effettuato una ventina di interventi per mettere in sicurezza situazioni create dal vento che ha raggiunto velocità impressionanti.

In via Gaeta un albero ha improvvisamente ceduto cadendo rovinosamente a terra.

Molti gli interventi per persiane e tapparelle divelte o cartelloni pericolanti.

Interventi anche a Savona e provincia e in Val Fontanabuona, soprattutto per alberi caduti e rami pericolanti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

(Foto di Archivio)