Genova – Sono stati “scomodati” addirittura i vigili del fuoco per rimuovere il nido di Vespa killer velutina di via Mogadiscio, a Sant’Eusebio, ormai dichiarato vuoto e quindi non più pericoloso in quanto tale. La segnalazione arriva dalle tante persone preoccupate per la presenza, almeno dall’ottobre scorso, di un grosso nido di pericoloso calabrone asiatico su un albero a breve distanza dai campi sportivi del Baiardo. Il nido, questa mattina, dopo mille polemiche e proteste per i ritardi negli interventi di disinfestazione degli enti preposti, appare semi distrutto. Inizialmente si è pensato al forte vento della notte scorsa ma poi, alcuni testimoni oculari, hanno rivelato quanto realmente accaduto: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Un intervento “anomalo” visto che precedenti richieste per la rimozione di altri nidi, ad esempio quello di via Stefano Castagnola e di via Lodi, non hanno avuto seguito nonostante i nidi fossero invece in piena attività e pieni di pericolosi calabroni asiatici.

Ciò che resta del nido, è ancora appeso al ramo dell’albero e mentre si tenta di chiarire il “mistero” dell’arrivo dei vigili del fuoco, i frammenti restano appesi a monito di una vicenda che dovrebbe insegnare molto per evitare di ripetere gli stessi errori a primavera quando le decine e decine di Regine feconde che sono riuscite a completare il ciclo vitale proprio per i ritardi nella gestione del nido, usciranno dal letargo (diapausa) e fonderanno altrettanti nidi con il pericolo di una vera e propria infestazione in una zona dove operano apicoltori, agricoltori e dove si allenano centinaia di bambini e ragazzi.

Molto importante sarà soprattutto una corretta gestione del “trappolaggio” delle Regine di vespa velutina. Sarà necessario installare bottiglie trappola di facile realizzazione, meglio se con parti colorate di giallo, con alcuni buchi nella parte soprastante (dove si restringe) e riempite con una lattina di birra e un cucchiaio di zucchero.

In questo modo le Regine risvegliate dal torpore invernale ed “affamate” di sostanze zuccherine, cadranno nella trappola morendo annegate.

Un metodo “semplice” per affrontare l’emergenza e che, ci si augura, venga attuata anche da chi avrebbe dovuto intervenire in fretta, a ottobre, alle prime segnalazioni del nido, ed invece ha atteso, tra disinformazione, curiose ricostruzioni di quanto avvenuto, ed infine la “resa” ammettendo sui social che ormai il nido era vuoto e che tutte le vespe allevate erano riuscite a fuggire indisturbate, pronte a proseguire l’invasione del nostro territorio.

(sotto il nido come appariva sino a pochi giorni fa)



