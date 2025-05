Santa Margherita, controlli a tappeto per il 1° maggio: 11 denunce e un arresto

Santa Margherita Ligure (Genova) – I carabinieri di Santa Margherita Ligure nel corso della festività del 1° maggio hanno eseguito un servizio coordinato sul territorio, attraverso il controllo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, alla predisposizione di molteplici posti di blocco e alla vigilanza delle stazioni ferroviarie presenti sul territorio.

Il servizio consentiva di trarre in arresto un italiano 55enne in esecuzione di un’ordinanza per la carcerazione, in quanto condannato a quasi tre anni di reclusione per aver commesso una rapina nel 2022 nella provincia della Spezia e di denunciare un 30enne straniero per detenzione di sostanze stupefacente a fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di 32 grammi di hashish, rinvenuti in seguito ad una perquisizione domiciliare.

Nell’ambito del controllo alla circolazione stradale venivano denunciati dieci soggetti per guida in stato di ebbrezza con il conseguente ritiro della patente di guida.

Infine, nel medesimo servizio, sono state segnalate alla Prefettura di Genova cinque persone trovate in possesso complessivamente di grammi 6,50 di hashish e di 1,0 grammi di cocaina. Nell’ambito dell’attività sono state controllati 46 autoveicoli e 105 persone.

——————————————————————————————————

