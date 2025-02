Genova – Nell’ambiente era conosciuto come “il cuoco” per la sua abilità a trasformare eroina e cocaina in sostanze dal potere stupefacente cento volte più potente ma anche molto più pericolose ed in grado di legare per sempre alla dipendenza ragazzi e ragazze che abbiano la malaugurata idea di provarle. La polizia di Genova lo ha individuato ed arrestato nel Centro Storico che era la sua casa ma anche la sua “centrale” di produzione e di vendita.

L’uomo, 40 anni, trasformava quasi giornalmente la cocaina in crack moltiplicando l’effetto ma anche la forza delle crisi di astinenza che assalgono sin dalle prime dosi consumate ma era “famoso” anche per l’abilità con cui confezionava le dosi arrotolando la droga nella pellicola di plastica che la rende impermeabile e facilmente trasportabile anche in bocca, come spesso fanno gli spacciatori che non a caso sono conosciuti nell’ambiente come “sputa palline”.

Gli agenti sono arrivati sino a lui nonostante le molte precauzioni prese come quella di installare delle telecamere nel palazzo dove abitava, nel centro storico. Stratagemmi che non gli eviteranno il carcere dove dovrà scontare una pensa minima di 4 anni e 7 mesi risultato di una condanna per traffico di sostanze stupefacenti risalente agli anni tra il 2018 e il 2020.

