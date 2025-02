Mignanego (Genova) – La strada statale 35 dei Giovi è ancora chiusa a causa della frana che si è abbattuta nei giorni scorsi sulla viabilità causandone il blocco. Le piogge di questi giorni non hanno agevolato le operazioni di bonifica ma preoccupano i tempi di intervento su una strada di primaria importanza per la provincia di Genova e il suo entroterra. Il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti ha diffuso un aggiornamento sulla situazione.

“A seguito del continuo confronto con i Tecnici ANAS – scrive il sindaco – ad ora possiamo condividere che:

– la pioggia che da ieri ha ripreso a cadere al momento non ha peggiorato ulteriormente lo stato della frana;

– se le previsioni meteo per i prossimi giorni saranno confermate dai fatti a partire da lunedì, al completamento delle lavorazioni in atto, finalizzate all’allontanamento dell’acqua dal corpo di frana, si comincerà a rimuovere l’accumulo presente su strada (centinaia di metri cubi, a fronte di un movimento complessivo di oltre mille metri cubi);

– durante queste operazioni verranno valutate dai Tecnici coinvolti l’esistenza e la durabilità delle condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura della strada a senso unico alternato.

L’estensione della frana, i volumi di materiale scesi a valle, le piogge che continuano a interessare la zona, l’acclività del pendio e molto altro rendono questa frana particolarmente complessa e difficile da gestire.

Per quanto mi sia chiaro, anche per esperienza di vita personale, quale impatto la chiusura della SS35 ha sulla nostra Comunità mi permetto di suggerire di non rincorrere le voci incontrollate su fantomatiche date di riapertura, che se anche dovessero essere confermate dai fatti sarebbe per una pura casualità.

Non appena ci saranno prospettate da ANAS ipotesi concrete di riapertura sarà nostra cura comunicarlo tramite tutti i canali che abbiamo a disposizione”.

——————————————————————————————————

