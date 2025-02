Sanremo (Imperia) – Arrampicarsi sul tetto del Teatro Ariston e sui tralicci che si trovano proprio sopra al palco, eludendo i sistemi di sicurezza e assistendo ad una serata del Festival di Sanremo da una posizione piuttosto insolita e anche pericolosa. E’ questa l’ultima trovata di “Dedelate”, noto influencer e climber di soli 18 anni che negli scorsi mesi è salito agli onori della cronaca per aver scalato il Duomo di Milano, la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze e anche lo stadio San Siro in occasione di un concerto.

Le immagini di quanto successo nei pressi dell’Ariston sono state pubblicate dallo stesso 18enne tramite i propri profili social e nel giro di un paio di giorni sono state viste da quasi 3 milioni di persone. Centinaia i commenti, tra chi esalta quanto fatto dal giovane e chi evidenzia una falla nei sistemi di sicurezza, che gli ha permesso di salire indisturbato sui punti più alti e remoti del teatro, filmando istanti della gara e dei “dietro le quinte”.

Negli scorsi giorni, Dedelate è stato denunciato per essere salito in cima alla cupola di San Gaudenzio a Novara. Non è da escludere che possano esserci ripercussioni anche per la sua scalata del Teatro Ariston.

