L’ingresso di correnti fredde da nord est porterà ad un periodo più freddo con giornate asciutte e prevalentemente soleggiate sui versanti marittimi della nostra regione ma dai connotati prettamente Invernali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 17 Febbraio 2025

Giornata stabile e asciutta sui versanti marittimi con il transito di velature/nuvolosità alta stratificata in mattinata seguito da un pomeriggio più soleggiato sul centro-ponente regionale. Nebbie anche persistenti sui versanti padani (localmente per l’intero periodo su quelli centro-occidentali) con episodi di galaverna diffusi sulle creste Appenniniche del profondo entroterra al di sopra dei 1000 mt. Foschia mattutina e serale possibile nelle vallate esposte al travaso del Savonese e del Ponente Genovese.

Venti moderati o localmente forti sul Centro-Ponente della regione con rinforzi sui versanti marittimi del Savonese Centro-Orientale e del Genovesato Occidentale. Deboli dai quadranti meridionali sul Levante regionale, in rotazione ai quadranti settentrionali entro sera.

Mare stirato o poco mosso sotto costa. Mosso o molto moss al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo sulle vallate esposte al “travaso”. Massime in generale calo, meno marcato sulle Riviere.

Sulla costa temperature minime tra +3°C/+10°C e massime tra +7°C/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -5°C/+3°C e massime tra +2°C/+10°C