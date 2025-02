Carcare (Savona) – Ben trenta ordigni esplosivi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale ritrovati scavando le fondamenta di una villetta. E’ il bilancio delle attività di scavo di una ditta edile che sta lavorando in un terreno tra via Lichene e LungoBormida per una nuova costruzione.

Dopo i primi ritrovamenti, tra i quali proiettili da mortaio e da cannone, gli operai hanno chiamato le forze dell’ordine che hanno a loro volta contattato gli artificieri del 32esimo Reggimento Genio Guastatori di Fossano che sono accorsi per verificare la situazione ed hanno ritrovato altre decine di ordigni inesplosi.

Una trentina in tutto le bombe inesplose. Tutto materiale di fabbricazione “antica” ma ancora perfettamente in grado di esplodere.

Gli ordigni sono stati prelevati dal terreno e messi in sicurezza ed ora si deciderà se farli esplodere sul posto o in una cava o se invece si deciderà per il loro disinnesco.

Nella zona vige il divieto di transito e solo le persone autorizzate possono accedere al cantiere.

Tutto verrà catalogato anche per capire se si tratti di ordigni abbandonati nel periodo bellico o se, invece, facessero parte di qualche “arsenale”.

