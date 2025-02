Genova – Brutto incidente, ieri sera, in via Perlasca in Valpolcevera dove, ieri sera, intorno alle 20, un’auto ha perso il controllo finendo contro le auto in sosta sulla corsia opposta. Il conducente è uscito in modo autonomo dalla vettura e per merito degli airbag non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 ma la persona alla guida ha rifiutato il ricovero.

In corso la ricostruzione dell’episodio per chiarire come si sia verificato l’incidente. Al momento si pensa ad un malore, ad un guasto o ad un momento di disattenzione.

