La Spezia – Prima ha finto di collaborare fermandosi e consegnando i documenti per l’identificazione ma poi ha spintonato gli agenti ed è corso via lanciando la droga che portava nascosta nei vestiti, nella speranza di sfuggire all’arresto.

E successo nella serata di mercoledì 19 febbraio quando gli agenti hanno fermato l’uomo, 26 anni, per un banale controllo.

Gli agenti hanno chiesto i documenti ed il giovane, inizialmente ha collaborato, consegnando quanto richiesto ma poi, improvvisamente, ha spintonato gli agenti per farsi strada ed ha iniziato a correre lanciando la droga che stava trasportando.

Raggiunto, bloccato e recuperato quanto da lui lanciato durante la fuga, veniva trovato dai poliziotti in possesso di un cospicuo quantitativo di hashsih occultato addosso mentre le 2 confezioni recuperate contenevano l’una 7 involucri di cellophane termosaldati di eroina e l’altra 8 involucri termosaldati di cocaina.

La persona, inoltre, si trovava in possesso di un ingente quantitativo di denaro contante.

Arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato processato per direttissima questa mattina.

