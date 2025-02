Sant’Olcese (Genova) – Ci sarebbe un altro grave incidente nel passato di Pavel Garbarino, il ragazzo di 22 anni di Sant’Olcese che si sarebbe ucciso con un cutter dopo aver causato il terribile frontale in cui ha perso la vita Barbara Wojcik la donna di origini polacche travolta sul suo scooter sulla strada Statale 2 che collega la zona di Serra Riccò con Busalletta.

Un incidente che aveva spinto Pavel addirittura a scrivere un libro “velocità senza confini” che ora è al vaglio degli inquirenti che indagano su quanto avvenuto e che potrebbe spiegare sia perché il ragazzo viaggiasse su una potente jeep, a velocità quasi certamente sostenuta e sia perché abbia deciso, subito dopo aver scoperto che la vittima era una sua conoscente, di togliersi la vita in un modo atroce, con un cutter.

Gli elementi del mistero sono tutti sulla scena della tragedia, con lo scooter della prima vittima quasi spezzato in due, il lunghissimo segno lasciato a terra, l’assenza di frenata e la potente auto condotta dal 22enne, quasi completamente distrutta.

Poco lontano il corpo senza vita di Barbara Wojcik, 35 anni, origini polacche e per un gioco del destino compaesana del ragazzo.

Lui sarebbe sceso dall’auto sconvolto e quando si è accorto di conoscere la persona che aveva appena ucciso ha impugnato un cutter e si sarebbe inflitto una terribile ferita alla gola che non gli ha lasciato scampo.

Le indagini si concentrano anche sul precedente incidente e su quella pubblicazione, rintracciabile su Amazon, nella quale Pavel parla – in modo ancora da comprendere – di una velocità che è un antidoto alla solitudine, che “non ha confini” e che porta ad una “pace nella velocità” in chi ha “imparato a frenare al momento giusto”.

Non è infatti ancora chiaro se la pubblicazione sia stata scritta per mettere in guardia i coetanei dai rischi della velocità e della guida spericolata o se, invece, fosse un elogio del brivido ed una “filosofia di vita”.

Nel frattempo ci sono due famiglie distrutte, unite solo nel dolore e nel lutto, ed un intero paese, quello di Sant’Olcese, che si interroga e cancella gli eventi programmati in segno di lutto cittadino.

Cordoglio anche tra i colleghi del ragazzo che lavorava per Aster, l’azienda che si occupa proprio della manutenzione delle strade in città.

