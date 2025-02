Genova – Sciopero dei dipendenti Amiu, sabato 8 marzo, che si uniscono allo sciopero generale dichiarato per l’intera giornata.

Sono previsti disagi anche nel capoluogo ligure per l’astensione dal lavoro dei lavoratori dell’azienda dei servizi di smaltimento rifiuti Amiu.

A comunicare lo sciopero AMIU Genova, in base alla legge 146/90 “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, comunica che nella giornata di sabato 8 marzo 2025 è stato proclamato lo sciopero generale dalla sigla FLAICA UNITI CUB in tutti i settori pubblici e privati.

“Lo sciopero interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro della stessa, segnaliamo all’utenza che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi. Saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0