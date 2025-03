Genova – É stato identificato e denunciato il presunto responsabile dell’episodio di violenza che si è verificato a bordo di un bus serale della linea 13 che stava percorrendo il quartiere genovese di Struppa. Come mostrato da un video girato da una passeggera che ha fatto rapidamente il giro di internet, un uomo in evidente stato di alterazione sarebbe salito sul mezzo pubblico con una pistola e, per cause ancora da chiarire, avrebbe ripetutamente minacciato l’autista del bus, creando il panico tra i pochi passeggeri presenti.

I carabinieri e la polizia in maniera congiunta hanno dato il via alle indagini per risalire al responsabile, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul bus e le testimonianze di alcune delle persone che hanno assistito alla scena.

Il presunto responsabile è stato così individuato e denunciato: si tratterebbe di un uomo di 58 anni la cui abitazione è stata perquisita. All’interno, sono state trovate due pistole ad aria compressa, delle quali una è sembrata compatibile con quella apparsa nel filmato.



