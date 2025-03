Ventimiglia (Imperia) – Ha perso la falange di un dito l’uomo di 63 anni coinvolto ieri sera nel grave incidente stradale avvenuto all’interno dell’ultima galleria stradale prima del confine con la Francia, ai Balzi Rossi.

L’uomo, intorno alle 20, era in sella al suo scooter quando si è scontrato per cause ancora da accertare con un altro scooter che proveniva dalla direzione contraria.

Uno scontro frontale che ha sbalzato i due conducenti e li ha scaraventati violentemente a terra.

L’uomo è rimasto con la mano sotto lo scooter e l’impatto gli ha staccato di netto un dito.

Sull’altro mezzo mezzo viaggiava una donna che ha riportato diverse gravi ferite.

I due sono stati soccorsi prima da passanti che hanno assistito all’incidente e poi dai sanitari del 118 che li hanno trasferiti all’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.

