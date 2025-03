Genova – Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine perché ritenuto il responsabile di quanto accaduto nel corso della mattinata di martedì 11 febbraio all’interno di un palazzo di Sestri Ponente, dove una donna ultraottantenne è stata rapinata della collanina e aggredita con una chiave inglese.

Nel corso dell’aggressione, la donna è rimasta ferita in maniera seria: nello specifico, ha riportato un trauma cranico, la frattura della mandibola e del coccige e diverse ferite. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale Galliera dove risulta tuttora ricoverata in prognosi riservata.

A seguito di accurate indagini condotte dalla polizia che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dei fatti, il 28enne è stato rintracciato in via Ronghi, arrestato e trasferito presso il carcere genovese di Marassi.

