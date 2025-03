Genova – La campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco non è ancora entrata “nel vivo” ma già promette di essere molto ricca di colpi di scena.

Dopo la candidatura (a sorpresa?) di Silvia Salis per il centro-sinistra, sembra in arrivo la “risposta” del centro-destra che starebbe valutando la possibilità di offrire il ruolo di vice sindaco ad Ilaria Cavo, ex assessore regionale della Lista Toti e importante rappresentante del gruppo Noi Moderati alla Camera dei deputati.

Un colpo di scena perché Cavo è stata a lungo nel ventaglio di possibili candidati sindaco del centro-destra e nei sondaggi ha più volte superato lo stesso Pietro Piciocchi nel gradimento e nelle intenzioni di voto degli elettori dell’area politica, raccogliendo il gradimento anche di elettori di “centro” e persino di parecchi “moderati di sinistra” che ne hanno apprezzato l’ottimo lavoro da assessore alla Cultura e Formazione in Regione.

La scelta, ancora non confermata, di schierare Ilaria Cavo al fianco di Piciocchi ha suscitato grande discussione (e sorpresa) nelle discussioni della campagna elettorale e potrebbe scompigliare il già complesso panorama, ancora incertissimo, degli schieramenti.

Ben più conosciuta dello stesso Piciocchi, sempre rimasto un pò in secondo piano rispetto alla figura “ingombrante” dell’ex sindaco ed oggi presidente della Regione Liguria Marco Bucci, Ilaria Cavo raccoglieva approvazione e merito anche in ambienti piuttosto lontani dalla “destra” tradizionale e certamente, se schierata in campo, potrebbe dare un forte sostegno alla coalizione di centro-destra.

Per lo stesso motivo, però, molti osservatori temono che la discesa in campo di una figura così gradita e apprezzata, potrebbe mettere in ombra lo stesso Piciocchi che rischierebbe di finire in secondo piano, negli incontri pubblici e persino nel numero di voti “personali”.

Infine non si può dimenticare un certo “attrito”, ai tempi della scelta del candidato sindaco del centro destra, proprio tra chi sosteneva la necessità di proseguire l’esperienza del team messo insieme da Marco Bucci sindaco, e chi invece sosteneva che dovesse esserci una vera e propria “alternanza” con Bucci in Regione e Ilaria Cavo sindaco.

I bene informati fanno notare poi che sarebbe improprio che un deputato eletto in Parlamento dovesse fare “un passo indietro” rinunciando al ruolo primario di Sindaco, per fare il Vice a chi ha preso meno voti alle elezioni passate.

Nelle prossime ore, comunque, sarà la stessa Ilaria Cavo a sciogliere la riserva confermando o meno le voci ma, soprattutto, decidendo se correre “dietro” a Piciocchi quando potrebbe di buon diritto, precederlo.

