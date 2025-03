Genova – Ha suonato alla porta di una pensionata e l’ha convinta di essere un idraulico inviato dal Condominio per controllare i caloriferi ma poi la ha derubata. Arriva da Pegli, nel ponente genovese, la notizia dell’ennesima truffa ai danni di una donna ultra 80enne che si è vista derubare di gioielli e averi custoditi in casa.

I fatti sono avvenuti in via Fanciulli, dove un uomo, dopo aver bussato alla porta dell’anziana pensionata è riuscito a convincerla a farlo entrare con la scusa di dover controllare il corretto funzionamento dei caloriferi.

Insieme a lui è entrato un complice che, approfittando della distrazione della donna, che seguiva l’ispezione dell’idraulico, ha involontariamente lasciato campo libero al complice che le ha sottratto gioielli e una somma di denaro custodita in casa.

Quando i due si sono allontanati, la pensionata ha scoperto il furto e si è sentita male, riuscendo però a chiamare il numero di emergenza 112.

All’arrivo degli agenti di polizia non ha potuto far altro che descrivere sommariamente i due ladri e sperare che vengano identificati e arrestati.

