Genova – Tanta paura e la netta sensazione che sarebbe potuta andare molto peggio. É quello che si prova guardando le immagini di un video pubblicate da un utente sul suo profilo Instagram e che stanno facendo il giro del web in queste ore, soprattutto tra le chat dei residenti a Genova.

Le immagini risalirebbero alla prima serata di ieri e riprendono una vettura che imbocca contromano la rampa autostradale che conduce al casello di Genova Est. Improvvisamente si vedono i fanali in lontananza di un’altra auto che procede nella direzione corretta. Proprio quando sembra poter avvenire lo scontro, le due macchine riescono a frenare in tempo con quella che procede verso l’uscita che fa rientro nella corsia corretta.

Non è chiaro il motivo per cui il conducente si sia immesso nella corsia sbagliata, ma non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo lungo le autostrade liguri.

Soltanto alcuni giorni fa, è stata resa nota la vicenda accaduta a fine febbraio lungo l’A26: in quel caso, un uomo che viaggiava insieme a sua moglie lungo l’A7 avrebbe trovato chiuso lo svincolo per l’A26 in direzione Genova e, dovendo raggiungere il capoluogo, avrebbe così deciso di imboccare contromano quello in direzione Alessandria. Fortunatamente, la sua corsa è stata fermata dal pronto intervento della polizia stradale che si trovava di pattuglia nella zona.

