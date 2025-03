Prosegue il passaggio di perturbazioni di origine atlantica sul Nord Italia e sulla Liguria con arrivo di aria fredda, nuvole e precipitazioni a tratti anche di forte intensità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 12 Marzo 2025

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso a ponente, nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-levante con possibili rovesci a tratti anche di forte intensità.

Nel corso del pomeriggio assisteremo ad un aumento della nuvolosità anche sul ponente ligure e ad un’intensificazione dei fenomeni specie sul settore centrale, dove non escludiamo anche qualche colpo di tuono.

Nel corso della serata i fenomeni andranno via via esaurendosi

Venti tesi dai quadranti meridionali, specialmente sul centro-levante, più deboli a ponente.

Mare mosso

Temperature generalmente stazionarie

Costa: Min: +8°C/+11°C – Max: +12°C/+15°C

Interno: Min: +2°C/+6°C – Max: +9°C/+12°C