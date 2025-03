Genova – Un incidente si è verificato nel corso della tarda serata di ieri nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove una persona che stava attraversando la strada è stata travolta da un’auto.

Il pedone è stato sbalzato sull’asfalto ed è rimasto ferito nell’impatto. Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

La persona alla guida dell’auto, invece, non si sarebbe minimamente preoccupata delle condizioni del ferito e si è rapidamente data alla fuga.

Gli agenti della polizia locale che sono giunti sul posto hanno iniziato fin da subito le ricerche per individuare il responsabile e l’hanno rintracciato poco più tardi: nei suoi confronti scatterà la denuncia per omissione di soccorso.

