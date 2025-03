Genova – Oltre al danno la beffa. E’ quello che potrebbe aver pensato la “postina” vittima di un incidente sul lavoro in via Manuzio, nel quartiere di San Fruttuoso.

La donna era in sella al suo scooter aziendale quando, sembra a causa di un avvallamento del terreno, è caduta rovinosamente a terra.

Fortunatamente non si è ferita in modo grave e subito dopo essere stata soccorsa, la dipendente di Poste Italiane ha pensato di fare un gesto civico chiamando la polizia locale per segnalare quanto avvenuto.

Secondo la sua denuncia, però, all’arrivo della polizia locale sarebbe stata multata per “mancato controllo dello scooter”.

La postina è rimasta sorpresa e sta pensando di proporre ricorso contro la sanzione anche perché la strada dissestata ha giocato un ruolo primario nella caduta e il suo intendimento era quello di evitare che altri motociclisti potessero restare feriti cadendo per lo stesso motivo.

