Genova – I lavori di ripristino della fognatura di corso Martinetti a Sampierdarena partiranno lunedì 17 marzo e dovrebbero concludersi in una settimana. Lo ha comunicato oggi l’assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari a seguito delle proteste di residenti ed automobilisti costretti da settimane a code e rallentamenti causati dal cantiere, fermo e senza operai come aveva denunciato LiguriaOggi.it

Il cantiere era fermo per consentire la soluzione di un contenzioso sul’esecuzione dei lavori che riguardavano una condotta fognaria presente al di sotto del cantiere stradale.

La rottura della condotta ha comportato la parziale chiusura della strada e le auto possono viaggiare su una sola corsia a senso unico alternato da un semaforo.

Residenti ed automobilisti, però, protestano da tempo segnalando lunghe code e disagi anche per le ambulanze che spesso si trovano bloccate in coda