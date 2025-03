Due diverse perturbazioni interesseranno la Liguria tra la mattinata di oggi, venerdì 14 marzo 2025 e domani, sabato 15 marzo portando ancora nuvole e pioggia anche di forte intensità. Allerta Gialla da ieri sera alle 21 sul Levante della nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 14 Marzo 2025

In mattinata molto nuvoloso o coperto su tutti i settori con piogge e rovesci sparsi localmente intensi specie nelle aree interne del centro-levante ed accompagnati da qualche colpo di tuono. Quota neve oltre i 1500-1600 metri.

Dalla tarda mattinata attenuazione dei fenomeni a partire da ponente con qualche schiarita. Nel pomeriggio variabilità su tutta la regione con clima ventoso e scarsi fenomeni.

In tarda serata ripresa delle piogge sull’Imperiese e Savonese occidentale, ancora asciutto altrove.

Venti moderati tra sud e sud est al mattino, in rotazione e rinforzo da sud-ovest nel pomeriggio.

Mare generalmente molto mosso, localmente agitato al largo nel pomeriggio.

Temperature pressochè stazionarie su valori non freddi.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +13°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C/+9°C e massime tra +9°C/+12°C