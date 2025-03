Genova – Bandiere a mezz’asta e attività ferme per un minuto in tutti gli uffici e nei locali pubblici della città per il lutto cittadino proclamato per la morte di Francesca Testino, la donna di 57 anni travolta e uccisa dal crollo di una palma in piazza Paolo Da Novi.

E’ stato infatti il Comune a decidere per il lutto cittadino per oggi, sabato 15 marzo 2025, per ricordare il tragico incidente in cui ha perso la vita la donna, funzionario della Regione Liguria ed impegnata nel sociale.

Il Comune di Genova ha disposto la sospensione delle attività di carattere ludico-ricreativo organizzate dagli uffici del Comune di Genova e gli eventi ospitati all’interno di edifici comunali e municipali.

Alle 14,23 in punto, ora della tragica morte, la Cittadinanza è invitata ad osservare un minuto di silenzio in ricordo e rispetto per quanto avvenuto.

Proseguono, intanto, le indagini sull’incredibile crollo dell’albero, una pianta alta una decina di metri, che ha colpito Francesca Testino uccidendola.

La pianta era stata più volte segnalata come “pericolosa” da parte di Cittadini che almeno dal 2020 hanno chiesto a più riprese che si facessero controlli sulla palma che era inclinata in modo evidente e aveva l’apparato radicale “esposto”.

In diversi post pubblicati sui social, esponenti del Municipio locale rispondono alle segnalazioni confermando che erano stati chiesti (e poi sollecitati) controlli.

La stessa Aster, l’azienda incaricata dal Comune di Genova della gestione del verde pubblico conferma in una nota che la pianta era stata controllata a settembre del 2024.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nominato un perito che valuterà le condizioni della pianta (coperta in questi giorni con un telo) e se era possibile prevedere o comunque evitare il cedimento.

Associazioni ambientaliste e per la tutela del patrimonio paesaggistico fanno notare che da tempo si chiede ad Aster e al Comune in generale di segnalare pubblicamente su un sito web gli alberi “attenzionati”, con regolare pubblicazione degli interventi fatti, dei controlli effettuati e delle condizioni di salute delle piante, anche per poter disporre contro-perizie e valutazioni di terzi rispetto a quanto evidenziato dai tecnici incaricati.

In particolare si chiede di precisare che tipo di esami vengono condotti poiché esiste una valutazione “visiva” ed una tecnologica, con l’uso di macchinari in grado di valutare lo stato di salute del tronco, la sua resistenza alle forze esterne (gravità, vento) e persino di suggerire potature e modifiche per “riportare” in sicurezza alberi che magari non lo sono del tutto.

