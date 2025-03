Genova – Di solito capita agli umani di ritrovarsi con anelli o bracciali troppo stretti per essere rimossi e di dover chiamare i vigili del fuoco per rimuoverli ma, questa volta i pompieri sono intervenuti a Bolzaneto per un pappagallo cinerino.

Il volatile, ancora un pullo (esemplare nato da poco), aveva ricevuto l’anello di identificazione previsto dalle normative anti traffico di animali rari, ma il cerchio di metallo, invece di restare in una posizione dove non creava fastidio, è scivolato raggiungendo una articolazione dove si è incastrato.

Il proprietario dell’animale, un appassionato, ha provato e riprovato e poi si è convinto a chiamare i vigili del fuoco.

I pompieri, con calma e determinazione, hanno liberato il giovanissimo pappagallo cinerino dal suo anello troppo stretto e lo hanno riconsegnato alle cure della mamma e del suo proprietario.