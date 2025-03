Genova – Sono ore di apprensione quelle che sta vivendo la famiglia di Liam e Giorgio, due gemelli di appena 12 anni dei quali si sono perse le tracce nelle prime ore di questa mattina. A lanciare l’allarme sui social è stata la pagina dell’associazione Multietnica Genova, che ha condiviso la foto dei due gemelli e anche alcune informazioni che potrebbero essere utili a ritrovarli al più presto.

Da quanto si apprende, i due dodicenni sarebbero scomparsi da questa mattina, quando il padre li avrebbe lasciati davanti alla loro scuola situata nel quartiere genovese di Sampierdarena. I bambini, però, non sarebbero mai entrati in classe.

Nell’appello si segnala di contattare la polizia o i carabinieri se qualcuno fosse a conoscenza di informazioni utili oppure se avesse visto i due gemelli in queste ore. Inoltre, al fine di diffondere il più possibile la notizia, si invita a condividere il più possibile l’appello.



