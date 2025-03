Genova – Raffica di abbattimenti di alberi in diverse zone della città e via libera al programma di tagli che proseguirà anche nei prossimi giorni nonostante le proteste e le richieste di trasparenza più volte avanzate per scongiurare dubbi e fraintendimenti da parte di chi preferirebbe interventi non così drastici e l’uso di tecnologie avanzate per le valutazioni.

Questa mattina i tecnici di Aster hanno abbattuto due pini domestici in corso Firenze entrambi in classe D (la categoria di massimo rischio). L’intervento era stato programmato da tempo e ne aveva parlato LiguriaOggi.it in un articolo dei giorni scorsi.

Sempre questa mattina un’altra squadra ha abbattuto un pino all’interno del parco di Valletta Cambiaso ad Albaro, e sempre con la procedura di somma urgenza.

La raffica di abbattimenti proseguirà domani con l’abbattimento di due piante della stessa specie in corso Montegrappa.

Per i tecnici di Aster gli alberi sono tutti appartenenti alla classe di “massima pericolosità” e ricordano che “ogni giorno i tecnici di Aster operano su segnalazioni pervenute da cittadini e Municipi con una media di 15 sopralluoghi in tutta la città”.

Di diverso avviso le associazioni ambientaliste e di difesa del paesaggio che non sono ovviamente contrarie agli abbattimenti delle piante realmente pericolose e continuano a respingere le gravi accuse mosse dal sindaco Piciocchi nella lettera nella quale sembra scaricare sulle proteste la responsabilità della morte della donna uccisa dalla palma crollata in piazza Paolo da Novi – che invece risultava non a rischio per Aster, a settembre 2024 ma esprimono perplessità sulle procedure che non terrebbero conto delle istanze dei Cittadini che chiedono di poter visionare la documentazione inerente gli esami e di poter condurre, laddove non vi sia un rischio imminente, delle “controperizie” con strumentazioni che ancora non è chiaro se siano nella disponibilità di chi esegue in questi giorni le valutazioni.

(Foto di Archivio)