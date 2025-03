Genova, auto si schianta contro un muro a Sturla: strada chiusa

Genova – Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, è accaduto nel corso della prima mattinata di oggi in viale Bernabò Brea, nel quartiere genovese di Sturla.

Una persona che stava viaggiando con la sua auto lungo la strada avrebbe improvvisamente sterzato per evitare un gatto che stava attraversando la carreggiata, schiantandosi contro un muro.

Il conducente della vettura non ha riportato ferite e anche l’animale si è allontanato senza problemi.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno momentaneamente chiuso la strada alla circolazione a partire dal civico 41 al fine di consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo incidentato.

Al momento la viabilità risulta ancora interrotta.

