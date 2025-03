Genova, lavori sulla funicolare Zecca-Righi: stop fino a giugno

Genova – A partire da martedì 1 aprile inizieranno i lavori di revisione speciale sull’impianto della funicolare Zecca-Righi, che si rendono necessari raggiunti i 35 anni di vita tecnica. Nello specifico, verranno effettuati gli interventi sulle parti elettriche e meccaniche, presso le stazioni, sulle vetture e in sala macchine.

Al termine dei lavori, verranno svolti i controlli da parte degli enti competenti per la sicurezza d’esercizio, indispensabili per la ripresa del servizio. I lavori dovrebbero avere una durata di circa due mesi e mezzo e il servizio dovrebbe non essere disponibile almeno fino alla metà di giugno.

Possibili disagi quindi per i residenti della zona e per tutti gli utenti che sono soliti utilizzare la funicolare per collegarsi alle zone più centrali della città. Saranno attivi i servizi bus sostitutivi F1 (piazza Bandiera-Righi), F2 (piazza Bandiera-San Simone) e F2/ (piazza Bandiera-Righi).

