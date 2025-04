Incidente mortale a Pontedassio, morto Giuseppe Pino Longo, 40 anni

Pontedassio (Imperia) – Ancora indagini per il tragico incidente mortale costato la vita a Giuseppe Longo, detto “Pino”, 40 anni, avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 82 che collega Pontedassio a Diano Arentino.

L’uomo, residente a Borgomaro, stava viaggiando sulla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un furgone che proveniva dal senso contrario. Un impatto violentissimo che è costato la vita a Longo che ha riportato ferite gravissime ed è morto sul colpo, il corpo sbalzato nelle fasce sottostanti la strada.

Il personale del 118 intervenuto sul posto ha tentato inutilmente le operazioni di rianimazione ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato tutte le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Longo era sposato e lascia una moglie ed una bambina.

