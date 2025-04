Morti sul lavoro in Italia, anche la Liguria in ‘zona rossa’

Liguria – L’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega ha stilato un rapporto relativo al numero di morti sul lavoro in Italia nel primo bimestre del 2025, nel quale si evidenzia un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da inizio anno fino al 28 febbraio, sono in totale 138 le persone che hanno perso la vita a lavoro, 19 in più rispetto ai primi due mesi del 2024.

L’Osservatorio ha anche elaborato un ‘identikit’ di quelli che sono i lavoratori più a rischio (quelli con più di 65 anni, ma anche quelli tra i 55 e i 64 anni) e anche quelle che sono le regioni in ‘zona rossa’, tra le quali è presente anche la Liguria.

“A finire in zona rossa a febbraio 2025 – si legge – con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 4,2 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) sono: Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Puglia, Liguria, Abruzzo e Calabria. In zona arancione: Veneto, Toscana e Piemonte. In zona gialla: Lombardia, Campania e Lazio. In zona bianca: Emilia-Romagna, Sardegna, Marche, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta”.

Per quanto riguarda le province liguri, entrano in zona rossa sia Savona (addirittura al 2° posto nella graduatoria in base all’incidenza rispetto agli occupati, dietro soltanto a Bolzano) che La Spezia (14° posto), mentre rientrano in zona bianca Genova (46° posto) ed Imperia (54° posto al pari di tutte le province che non hanno fatto registrare infortuni mortali sul lavoro nei primi due mesi del 2025).

