Sanremo, grave l’elettricista caduto nelle scale di un hotel

Sanremo (Imperia) – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’elettricista caduto ieri dalle scale di un hotel in corso Cavallotti, a Sanremo, dove stava effettuando un lavoro.

L’uomo, 57 anni, nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e dopo un primo soccorso dei colleghi presenti, è stato affidato alle cure del personale medico e sanitario del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa insieme all’automedica.

In considerazione della possibile gravità della situazione e del quadro medico, si è deciso di far intervenire l’elicottero Grifo come eliambulanza del 118.

L’uomo è stato così trasferito rapidamente al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona dove i medico hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Indagini in corso sull’incidente da parte dell’ispettorato del Lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

