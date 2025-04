Andora, incidente in mattinata: conducente rimane incastrato nel furgone

Andora (Savona) – Un incidente si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, lunedì 14 aprile, nei pressi di via Divizia ad Andora. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che un uomo che si trovava alla guida di un furgone avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e andando a sbattere.

Nell’impatto il conducente sarebbe rimasto ferito e, soprattutto, sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, che sono riusciti a fatica ad estrarre l’uomo dall’abitacolo. In un secondo momento, è stato affidato alle cure dei militi dell’ambulanza e dell’automedica che sono giunti sul luogo dell’incidente.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo, ma sembrerebbe che nel sinistro stradale non siano rimasti coinvolti altri veicoli e che l’uomo sia finito fuori strada in maniera autonoma.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it