Scontri tra tifosi di Spezia e Reggiana, emessi altri 7 daspo

La Spezia – Altri sette daspo sono stati emessi dal Questore di La Spezia nei confronti di altrettante persone che avrebbero fatto parte nel nutrito gruppo di malviventi nelle vesti di tifosi che hanno dato luogo a violenti scontri poche ore prima della partita tra Spezia e Reggiana, disputata lo scorso 5 ottobre in Liguria e valida per il campionato di Serie B.

I provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove vengono svolte manifestazioni sportive sono rivolti a sette tifosi emiliani che “hanno causato – si legge nella nota – violenti scontri con la tifoseria locale”.

In particolare, quattro tifosi sono stati interdetti dalle manifestazioni sportive per un anno, il quinto per due anni e gli ultimi due, in considerazione della recidiva, per cinque anni, ai quali viene aggiunto l’obbligo di presentazione alla Polizia.

