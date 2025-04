Voltri, la nave dei misteri che appare al tramonto e scompare all’alba

Genova – Una nave che appare e scompare al largo di Prà ed accende potenti luci che illuminano il tratto di mare dove si trova ma infastidiscono anche i residenti di alcuni piani delle case di Voltri, nel ponente genovese.

Un vero “mistero” quello della grossa imbarcazione, una nave all’apparenza, che da alcune sere compare davanti al quartiere di Voltri, all’altezza del campanile della chiesa di Sant’Ambrogio per scomparire all’alba.

Lavori notturni di cui nessuno sembra al corrente, accrescendo l’alone di mistero che aleggia sulle apparizioni.

A rendere ancora più misteriosa la vicenda il fatto che la nave, seppur di grandi dimensioni, non apparirebbe nei consueti applicativi online o mobile che consentono di identificare per nome e posizione, tutte le grosse imbarcazioni che solcano il mar Mediterraneo ed oltre.

I residenti si dividono tra chi è infastidito dalle luci e deve restare con le tapparelle chiuse per non essere abbagliato e chi vorrebbe sapere che tipo di nave sia e perché, da giorni, staziona davanti a Voltri.

Ovviamente la misteriosa presenza ha suscitato anche qualche timore sulla possibilità che siano in corso nuovi rilievi per il mai rinnegato progetto di estendere verso ponente il porto di Prà e il terminal per le merci e container

