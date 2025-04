Autostrade, incidente e lavori: traffico in tilt in A10

Arenzano (Genova) – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 aprile, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Il sinistro stradale avrebbe coinvolto una macchina e un camion, ma fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, mentre si è formato circa 1km di coda in direzione del capoluogo.

La situazione più complessa, però, si registra nel savonese.

A causa dei lavori e dei cantieri presenti lungo la tratta, si segnalano ben 10 km di coda nel tratto compreso tra lo svincolo di Borghetto Santo Spirito e quello di Orco Feglino, sempre in direzione di Genova.

Sono centinaia i mezzi pesanti e le autovetture che risultano bloccati nel traffico fin dalla tarda mattinata odierna.

