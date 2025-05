Genova, uomo aggredito con mazza da baseball dopo una lite: denunciato un 49enne

Genova – Nel corso della serata di venerdì 2 maggio gli agenti della polizia di stato sono intervenuti in via Novella, al Cep di Pra’, dove è stata segnalata una lite tra condomini.

Al momento non sono chiare la dinamica e nemmeno le cause di quanto accaduto, ma un uomo di 49 anni è stato denunciato per lesioni aggravate dai poliziotti: al culmine della lite, infatti, l’uomo avrebbe preso una mazza da baseball con la quale avrebbe violentemente colpito il vicino di casa.

La vittima dell’aggressione, ferita fortunatamente non in maniera grave, è stata soccorsa dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto e che in un secondo momento l’hanno trasportato all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Nei confronti dell’aggressore, invece, è scattata la denuncia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it