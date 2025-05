Meteo Liguria, ancora instabilità con schiarite e annuvolamenti

Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria con ampie schiarite e annuvolamenti, soprattutto nelle aree interne, associati a possibili rovesci o temporali nella giornata di oggi, venerdì 9 maggio 2025 e di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 9 Maggio 2025

Tra la notte e la prima mattinata nuclei piovosi in genere moderati saranno presenti sul Golfo con locali estensione ad alcuni tratti di costa, specie nel Savonese.

Si tratterà di precipitazioni a carattere di rovescio abbastanza localizzato.

Nel pomeriggio rasserena sul mare e la stretta fascia costiera; molte nubi invece sui rilievi prospicienti le coste con rischio di locali rovesci specie sull’Appennino orientale e comparto delle Alpi Liguri.

In serata e nella successiva notte generale attenuazione dei fenomeni, ma permarranno addensamenti sui versanti padani senza ulteriori fenomeni.

Venti deboli meridionali al mattino, poi di brezza, mentre in serata tenderanno a disporsi da nord su tutti i settori con intensità al più moderata.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature minime in aumento, massime pressochè stazionarie o in contenuto calo sotto eventuali rovesci

Sulla costa temperature minime tra +12°C/+14°C e massime tra +16°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C /+7°C e massime tra +14°C/+17°C