Ambiente e Natura, oggi a Genova la presentazione di Ocean

Genova – Dopo la World Première a Londra, alla Royal Festival Hall del Southbank Centre, sabato 10 maggio Fondazione Friends of Genoa porta a Genova il film documentario “OCEAN” di David Attenborough, per una proiezione esclusiva e unica in Italia.

Diretto da Keith Scholey, Toby Nowlan e Colin Butfield, “OCEAN” racconta il legame profondo tra oceano e vita sulla terra, mostrando la bellezza e la ricchezza, ma anche la fragilità degli ecosistemi marini, e lanciando nel contempo un messaggio di speranza per il futuro del pianeta.

David Attenborough rivela come tutta la sua vita sia coincisa con la grande era della scoperta degli oceani. Attraverso sequenze spettacolari tra barriere coralline, foreste di alghe kelp e oceano aperto, ci spiega anche perché un oceano sano mantiene l’equilibrio e la prosperità dell’intero pianeta. Una fotografia straordinaria e coinvolgente mostra la meraviglia della vita sottomarina ed espone le sfide che l’oceano deve affrontare come mai prima d’ora, dalle tecniche di pesca intensive e distruttive al diffuso sbiancamento delle barriere coralline. Tuttavia, dal film arriva un messaggio di ottimismo: se attuata immediatamente, la protezione dell’ambiente marino può contribuire a invertire la rotta e l’oceano può riprendersi e raggiungere uno splendore mai visto prima.

Distribuito da Altitude in Regno Unito e Irlanda a partire dall’8 maggio, in coincidenza con il 99° compleanno di David Attenborough, grazie a una partnership con Piece of Magic Entertainment il film arriverà successivamente in altri Paesi, tra cui Australia, Nuova Zelanda, Francia, Canada, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Islanda e Sud Africa. Nel corso dell’anno, il film sarà inoltre disponibile a livello mondiale su National Geographic, Disney+ e Hulu.

Con l’obiettivo di valorizzare la cultura della sostenibilità, Fondazione Friends of Genoa si è impegnata per organizzare la prima proiezione del film in Italia, proprio a Genova, capitale del mare e della blue economy. La proiezione straordinaria ed esclusiva, in lingua originale, è prevista – su invito – alle ore 18.00 presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova. Oltre a una serie di ospiti illustri a livello nazionale e internazionale, Fondazione Friends of Genoa ha coinvolto inoltre giovani e studenti universitari interessati o che lavorano su queste tematiche.

Fondazione Friends of Genoa, nata nel 2022 con l’obiettivo di contribuire, accanto alla Pubblica Amministrazione, al rilancio della città di Genova per riportarla al suo ruolo di protagonista internazionale