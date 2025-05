Genova, botte e violenza in piazza De Ferrari: un ferito all’ospedale

Genova – Attimi di paura e di violenza si sono vissuti nel corso della tarda serata di ieri, martedì 13 maggio, tra il centro storico genovese e piazza De Ferrari, dove due uomini, un 36enne e un 41enne, si sono affrontati e colpiti probabilmente per controversie legate alla gelosia e a motivi personali.

Ad avere la peggio nella colluttazione è stato il più giovane, rimasto ferito alla testa dopo esser stato colpito probabilmente con un coccio di bottiglia. Dopo la rissa, i due si sono separati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Giunti sul posto, gli agenti si sono messi sulle loro tracce e li hanno rintracciati poco più tardi.

L’uomo ferito è stato anche soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Galliera per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni.

