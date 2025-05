Autostrade, rimosso questa mattina il cantiere tra Recco e Nervi sulla A12

Genova – E’ stato rimosso completamente alle 6 di questa mattina il cantiere autostradale presente sulla A12 tra Genova Recco e Genova Nervi, in direzione del capoluogo ligure.

Completato in anticipo il calendario dei lavori che da tempo creavano disagi e rallentamenti sulla tratta.

In considerazione dei rallentamenti di questi giorni e per andare incontro alle esigenze del territorio, Autostrade per l’Italia ha accelerato i lavori, riuscendo a predisporre uno smantellamento anticipato del cantiere grazie allo sforzo di 37 persone con 8 mezzi, e prevedendo di ultimare gli interventi solo in orario notturno. Sul resto della rete in concessione, continua la rimozione dei cantieri più impattanti tutti i fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo, con un ulteriore alleggerimento dal 29 maggio al 3 giugno per la festività del 2 giugno, con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia.