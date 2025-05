Genova, disagi sulla linea della metropolitana per un guasto a Brin

Genova – Un guasto ha temporaneamente fermato il servizio della metropolitana intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 14 maggio.

I treni sono stati momentaneamente fermati sull’intera tratta, con i cittadini che li stavano attendendo alle rispettive fermate che sono stati avvertiti e hanno dovuto optare per percorsi alternativi, con i conseguenti disagi e ritardi.

Circa trenta minuti più tardi, il servizio è ripartito soltanto sulla tratta Brignole-Dinegro, lasciando quindi ‘scoperto’ il collegamento con Brin e la zona di Certosa. Proprio presso la stazione di Brin, da dove ha origine il guasto, si sono portati i tecnici che si sono messi al lavoro per risolvere quanto prima la situazione.

Inoltre, si ricorda come stasera e domani sera è prevista l’interruzione serale del servizio della metropolitana, che effettuerà le sue ultime corse con partenza alle ore 21:10 da Brin e alle 21:17 da Brignole.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it