Genova, senza patente guida uno scooter sequestrato, denunciato 45enne

Genova – Guidava uno scooter sequestrato pur essendo senza patente e per questo motivo è stato denunciato dalle forze dell’ordine che l’hanno fermato per degli accertamenti.

É accaduto nella giornata di ieri in via Gaetano De Sanctis, nella zona del Cep di Pra’.

Gli agenti hanno fermato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote e subito è emerso come il 45enne fosse sprovvisto di patente.

Inoltre, lo scooter è emerso essere di proprietà di un 40enne e non del guidatore ma, soprattutto, che il mezzo fosse in realtà posto sotto sequestro dal mese di febbraio.

Il legittimo proprietario del mezzo è stato sanzionato per aver concesso a terzi di circolare con il veicolo sequestrato, mentre il 45enne è stato trasportato in Questura e denunciato.

