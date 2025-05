Genova, incendio in appartamento in via Avezzana: sul posto i pompieri

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della prima mattinata odierna, giovedì 15 maggio, all’interno di un appartamento situato in via Avezzana, nei pressi della stazione di Principe.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 dopo la segnalazione della presenza di una densa coltre di fumo che fuoriusciva da un appartamento e che aveva messo in allarme tutti i residenti dell’edificio.

I pompieri sono entrati all’interno dell’abitazione e hanno individuato le fiamme, che fortunatamente avevano coinvolto soltanto una stanza, riuscendo a domarle rapidamente. All’interno dell’appartamento si sono segnalati alcuni danni, ma fortunatamente non si sono registrate persone rimaste ferite o intossicate e non si è resa necessaria l’evacuazione dell’edificio.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno momentaneamente chiuso la strada per favorire le operazioni di soccorso e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona. La strada è stata poi riaperta dopo circa un’ora.

