Genova, preside del Bergese preso a pugni dalla mamma di uno studente

Genova – Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina presso l’Istituto Superiore ‘Nino Bergese’ del quartiere genovese di Sestri Ponente, dove la madre di un alunno avrebbe aggredito con pugni e schiaffi il dirigente scolastico.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l’iniziale discussione divenuta poi aggressione sia iniziata per motivi legati al rendimento scolastico del figlio della donna, la quale avrebbe improvvisamente iniziato a colpire il preside.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di stato, che hanno cercato di riportare la situazione sotto controllo e di ricostruire l’accaduto.

Oltre alle forze dell’ordine, sono giunti presso l’istituto anche i sanitari del 118. I medici hanno prestato le cure necessarie nei confronti dell’uomo, rimasto ferito, prima di trasportarlo in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale di Villa Scassi.

Mentre gli agenti sono al lavoro per chiarire quanto successo, c’è stupore a sgomento tra alunni, insegnanti e personale scolastico per questo grave e triste episodio di violenza.

