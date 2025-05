Genova, scende dal Flixbus in piazza della Vittoria con un etto di cocaina, arrestato

Genova – A seguito di alcuni controlli svolti nei pressi di piazza della Vittoria, in pieno centro a Genova, un uomo di 64 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti si sarebbero avvicinati ad un pullman Flixbus proveniente da Salerno per svolgere degli accertamenti.

L’uomo fermato è apparso nervoso fin da subito, ammettendo di avere con sé della droga. Ha consegnato ai poliziotti un involucro che conteneva circa 120 grammi di cocaina.

Gli agenti l’hanno trasportato in Questura per ulteriori verifiche. Nei suoi confronti è poi scattato l’arresto e il trasporto presso il carcere genovese di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it